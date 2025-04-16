Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 154 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1008,48
Экономия при брони: -81,41 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1193,27
Экономия при брони: -97,32 грн
1095,95 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1053,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,04
Экономия при брони: -18,54 грн
1112,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1003,23
Экономия при брони: -73,71 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1188,18
Экономия при брони: -67,39 грн
1120,79 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1008,77
Экономия при брони: -81,71 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1193,61
Экономия при брони: -80,05 грн
1113,56 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1006,38
Экономия при брони: -76,89 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1191,93
Экономия при брони: -98,47 грн
1093,46 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
803,65
Экономия при брони: -52,70 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
904,80
Экономия при брони: -22,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
981,55
Экономия при брони: -52,06 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1018,00 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1028,26 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
994,54
Экономия при брони: -64,29 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1176,77
Экономия при брони: -83,31 грн
1093,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
226,20
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
990,85
Экономия при брони: -60,60 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1185,86
Экономия при брони: -92,43 грн
1093,43 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
597,47
Экономия при брони: -39,32 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1110,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
999,50
Экономия при брони: -68,75 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1161,73
Экономия при брони: -67,60 грн
1094,13 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
940,20 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1137,41
Экономия при брони: -110,41 грн
1027,00 грн