Финлепсин® Ретард (Finlepsin Retard)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 87 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -68,90 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,00
Экономия при брони: -11,50 грн
1119,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1158,45
Экономия при брони: -34,75 грн
1123,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
949,60 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -68,90 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1017,40
Экономия при брони: -112,37 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
949,60 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1067,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1008,86
Экономия при брони: -60,70 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1052,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
573,06
Экономия при брони: -39,84 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1119,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
793,11
Экономия при брони: -69,09 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1174,17
Экономия при брони: -84,02 грн
1090,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
957,60
Экономия при брони: -68,90 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1048,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
949,60 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1131,08 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Финлепсин® 200 ретард таблетки пролонгированного действия 200 мг блистер №50
Тева Украина
1016,41
Экономия при брони: -111,38 грн
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
481,06
Экономия при брони: -39,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Финлепсин® 400 ретард таблетки пролонгированного действия 400 мг блистер №50
Тева Украина
1160,50 грн