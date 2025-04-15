Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
99,77
Экономия при брони: -13,91 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
40,65
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
107,51
Экономия при брони: -16,49 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 55 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -5,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
86,16
Экономия при брони: -2,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
108,30
Экономия при брони: -3,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
75,39
Экономия при брони: -2,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,23
Экономия при брони: -19,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
108,20
Экономия при брони: -3,80 грн