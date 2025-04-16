Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,52
Экономия при брони: -12,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
102,39
Экономия при брони: -6,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
112,93
Экономия при брони: -9,13 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,55
Экономия при брони: -12,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
75,98
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,08
Экономия при брони: -11,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
108,30
Экономия при брони: -2,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
98,24
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
107,70
Экономия при брони: -1,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,32
Экономия при брони: -16,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
112,09
Экономия при брони: -11,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
108,20
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
106,23
Экономия при брони: -5,75 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
102,50
Экономия при брони: -6,50 грн