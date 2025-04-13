Киев
Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)

Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 341 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
107,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
82,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
103,37
Экономия при брони: -3,32 грн
100,05 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
94,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
99,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
109,65
Экономия при брони: -13,16 грн
96,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -5,80 грн
104,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
91,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
53,85
Экономия при брони: -1,60 грн
52,25 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
94,30 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
107,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
94,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
104,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
97,03
Экономия при брони: -13,49 грн
83,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
99,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
90,00 грн
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