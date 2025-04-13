Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 341 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
103,37
Экономия при брони: -3,32 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
109,65
Экономия при брони: -13,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
53,85
Экономия при брони: -1,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
97,03
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница