Гентамицина сульфат-Дарница (Gentamycini sulfas-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 213 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
114,72
Экономия при брони: -14,61 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
114,76
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека бам
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
102,31
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
114,49
Экономия при брони: -13,08 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,30
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
111,34
Экономия при брони: -10,71 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,41
Экономия при брони: -12,54 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,19
Экономия при брони: -10,51 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
111,71
Экономия при брони: -11,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
113,54
Экономия при брони: -12,91 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
99,95
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 14 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
112,96
Экономия при брони: -10,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
110,74
Экономия при брони: -8,06 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гентамицина сульфат-Дарница раствор для инъекций 40 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
112,74
Экономия при брони: -6,15 грн