Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампулы в блистере 2 мл в пачке, №10 - Запорожье (866113) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найденоВ других городах:
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Аптека нц
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Альго-фарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Ровнолики
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Острожец, ул. Центральная, 61
Волыньфарм
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто
Горохов, ул. Парковая, 22
Волыньфарм
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто
Любешов, ул. Независимости, 3
Волыньфарм
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Волыньфарм
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
В других городах больше нет предложений с препаратом