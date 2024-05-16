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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампулы в блистере 2 мл в пачке, №10 - Львов (866113) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
46,91
Экономия: -5,91 грн
41,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (4)
60,01
Экономия: -4,50 грн
55,51 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Горохов, ул. Парковая, 22
Всего: упаковка (1)
58,90 грн
Ровнолики
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Закрыто Открывается в 08:00
Острожец, ул. Центральная, 61
Всего: упаковка (3)
59,88 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
53,49 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43
Всего: упаковка (3)
59,88 грн
Волыньфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Любешов, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (4)
59,88 грн
Альго-фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
44,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом