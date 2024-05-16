К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, просп. Поля Александра, 10/12 Всего: упаковка (4) 60,01 Экономия: -4,50 грн 55,51 грн Забронировать

Аптека нц Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Большая Васильковская, 81 Всего: упаковка (1) 46,91 Экономия: -5,91 грн 41,00 грн Забронировать

Альго-фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 19-А Всего: упаковка (1) 44,00 грн

Ровнолики Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Острожец, ул. Центральная, 61 Всего: упаковка (3) 59,88 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Любешов, ул. Независимости, 3 Всего: упаковка (4) 59,88 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43 Всего: упаковка (3) 59,88 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Горохов, ул. Парковая, 22 Всего: упаковка (1) 58,90 грн

Волыньфарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковель, бульв. Леси Украинки, 1 Всего: упаковка (1) 53,49 грн