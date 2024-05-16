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Аскорбиновая кислота таблетки жевательные 50 мг блистер, №50 - Львов (22136) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
Всего: упаковка (2)
46,00
Экономия: -11,00 грн
35,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
Всего: упаковка (1)
45,00
Экономия: -9,00 грн
36,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (5)
42,00
Экономия: -8,00 грн
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
45,00
Экономия: -11,00 грн
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -11,00 грн
34,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (5)
42,43
Экономия: -5,98 грн
36,45 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (5)
45,00
Экономия: -11,00 грн
34,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (5)
48,00
Экономия: -18,00 грн
30,00 грн
Челси плюс
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Днепровская, 18-А
Всего: упаковка (1)
45,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (5)
42,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом