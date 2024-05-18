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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Запорожье (174139) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Парамонова, 4
Всего: упаковка (2), ампула (6)
50,02 грн
В других городах:
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 07:00
Синельниково, ул. Каштановая, 13-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
50,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: раствор для инъекций (3)
36,78
Экономия: -2,23 грн
34,55 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1), ампула (5)
46,43
Экономия: -3,97 грн
42,46 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (1), ампула (1)
44,04
Экономия: -2,30 грн
41,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Героев, 37
Всего: упаковка (2), ампула (9)
50,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2), ампула (3)
43,47
Экономия: -4,58 грн
38,89 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (2)
36,14
Экономия: -1,07 грн
35,07 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: раствор для инъекций (2)
36,20
Экономия: -1,46 грн
34,74 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: раствор для инъекций (1)
47,29
Экономия: -3,86 грн
43,43 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1), ампула (2)
47,76
Экономия: -4,80 грн
42,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (4), ампула (4)
56,85
Экономия: -5,23 грн
51,62 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
41,44
Экономия: -2,81 грн
38,63 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (5)
59,49
Экономия: -7,63 грн
51,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 37/37
Всего: ампула (5)
50,02 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (5)
63,48
Экономия: -11,23 грн
52,25 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (2)
50,02 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
47,98
Экономия: -5,75 грн
42,23 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: раствор для инъекций (4)
42,46
Экономия: -3,47 грн
38,99 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: раствор для инъекций (3)
41,60
Экономия: -2,84 грн
38,76 грн