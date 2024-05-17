Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Одесса (174139) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
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Арциз, ул. Счастливая, 45-А