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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Одесса (174139) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: ампула (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: ампула (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: ампула (1)
31,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (1), ампула (2)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Николаевская, 301
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1), ампула (6)
50,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Архитекторская, 22
Всего: ампула (5)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 57
Всего: ампула (8)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: ампула (8)
53,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Фонтанка, ул. Чехова, 1/1
Всего: ампула (4)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 2/53-Н
Всего: упаковка (1), ампула (8)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Данченко, 21/80-Н
Всего: ампула (6)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Черноморск, ул. Александрийская, 21-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
50,06 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
Всего: ампула (8)
50,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 3-З/1
Всего: ампула (8)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 53 мин
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 58-Г
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Татарбунары, ул. Горького Максима, 19
Всего: упаковка (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Арциз, ул. Счастливая, 45-А
Всего: упаковка (3)
50,02 грн