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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Львов (174139) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (2)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1), ампула (7)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: ампула (1)
42,37 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (2)
58,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
Всего: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 59
Всего: ампула (1)
50,02 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (1)
78,00
Экономия: -27,11 грн
50,89 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (5)
50,25 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Коцюбинского, 18
Всего: упаковка (2)
56,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1), ампула (7)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 30-А
Всего: ампула (4)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Яворов, пл. Рынок, 20/16
Всего: упаковка (1)
50,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Золочев, ул. Коновальца Евгения, 48
Всего: упаковка (6)
83,24
Экономия: -32,35 грн
50,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Дрогобыч, ул. Шолом-Алейхема, 1
Всего: упаковка (1)
50,07 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: упаковка (1)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Самбор, ул. Лемковская, 28/1
Всего: ампула (4)
50,02 грн