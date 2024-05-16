Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Киев (174139) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44
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Киев, ул. Карела Чапека, 4
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Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
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Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
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Киев, ул. Липковского Василия, 40
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Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
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Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
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Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
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Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
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Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
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Киев, просп. Воскресенский, 22
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Киев, ул. Васильковская, 6
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Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
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Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
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Всего: упаковка (3)
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Киев, просп. Отрадный, 10
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Киев, просп. Соборности, 7-А
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Киев, просп. Отрадный, 24/93
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Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
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Киев, ул. Мукачевская, 5-А