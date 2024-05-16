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Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Киев (174139) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: ампула (7)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Карела Чапека, 4
Всего: ампула (2)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Воздушных Сил / Шовкуненко, 21/2
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 22/21
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2), ампула (7)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 40
Всего: ампула (6)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1), ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кирилловская, 109-В/1
Всего: упаковка (2)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 34
Всего: упаковка (2), ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
Всего: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 6
Всего: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 4-В
Всего: ампула (6)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Уинстона Черчилля, 14
Всего: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 10
Всего: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Соборности, 7-А
Всего: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Отрадный, 24/93
Всего: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гузара Любомира / Героев Севастополя, 30/28
Всего: упаковка (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мукачевская, 5-А
Всего: ампула (1)
50,02 грн