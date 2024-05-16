Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Харьков (174139) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 17 аптеках
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Харьков, ул. Клочковская, 104-А
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Харьков, просп. Байрона, 136/8
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Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
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Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
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Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
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Люботин, пл. Соборная, 1-В
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Слобожанское, ул. Дружбы, 1
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Красноград, ул. Полтавская, 92
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Бажаемо здоровья
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Всего: ампула (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
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Всего: упаковка (1), ампула (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
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Сумы, ул. Ахтырская, 18
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Сумы, ул. Харьковская, 32
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Сумы, просп. Свободы, 32
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Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Бажаемо здоровья
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Всего: ампула (4)
Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, просп. Победы, 105
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1), ампула (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14