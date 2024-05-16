Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМВИТАМИНЫПРЕПАРАТЫ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ВИТАМИНА С) И КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ЕЕ СОДЕРЖАЩИЕПростые препараты аскорбиновой кислоты (витамина С)Кислота аскорбиновая (витамин С)Аскорбиновая кислотаЦены в аптеках

Аскорбиновая кислота раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл в пачке с перегородками, №10 - Харьков (174139) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
56,21
Экономия: -5,33 грн
50,88 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 5
Всего: упаковка (1), ампула (9)
50,02 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Клочковская, 104-А
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: раствор для инъекций (1)
57,50 грн
Аптека галатея
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: раствор для инъекций (3)
60,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: упаковка (5)
58,50 грн
Милосердие
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (6)
56,00 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Всего: упаковка (6)
57,50 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Малой Любови, 4
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: раствор для инъекций (9)
60,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 33-А
Всего: упаковка (2)
60,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (4)
56,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (1)
57,50 грн
Класна аптека
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Харьков, просп. Байрона, 136/8
Всего: раствор для инъекций (7)
60,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 43
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека твого миста
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
57,50 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: ампула (8)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дергачи, перек. Сумской шлях / Золочевский путь, 1/2
Всего: упаковка (1), ампула (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 104-Б
Всего: упаковка (1), ампула (8)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, пл. Соборная, 1-В
Всего: упаковка (1), ампула (2)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Дружбы, 1
Всего: упаковка (2)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 92
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: ампула (1)
50,01 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 35
Всего: ампула (2)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1), ампула (3)
50,00 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 32
Всего: ампула (3)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 26
Всего: ампула (1)
50,02 грн
Аптека24
Подробнее
Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: упаковка (3)
67,60 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Сумы, просп. Победы, 105
Всего: ампула (4)
50,02 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 35/14
Всего: упаковка (1), ампула (5)
53,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Шевченко, 73/14
Всего: упаковка (1)
50,02 грн