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Беконазе спрей назальный, суспензия 50 мкг/доза флакон 180 доз, №1 - Днепр (Днепропетровск) (30300) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
476,14
Экономия: -111,52 грн
364,62 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (4)
450,80
Экономия: -17,80 грн
433,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
473,45
Экономия: -25,19 грн
448,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
456,65
Экономия: -48,46 грн
408,19 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
458,20
Экономия: -44,10 грн
414,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
518,54
Экономия: -84,53 грн
434,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
472,81
Экономия: -105,69 грн
367,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
451,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
434,32
Экономия: -41,50 грн
392,82 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
425,80
Экономия: -11,70 грн
414,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
416,12
Экономия: -23,76 грн
392,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
436,93
Экономия: -22,03 грн
414,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
450,77
Экономия: -84,08 грн
366,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
473,86
Экономия: -107,23 грн
366,63 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
486,31
Экономия: -72,80 грн
413,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (3)
395,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
390,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
476,01
Экономия: -59,60 грн
416,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
478,88
Экономия: -62,47 грн
416,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 22 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
397,49
Экономия: -25,20 грн
372,29 грн