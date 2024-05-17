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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Запорожье (30298) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
45,88 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Чаривная, 131
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
43,70 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (2)
43,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -9,44 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: раствор для инъекций (6)
43,69 грн
В других городах:
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Синельниково, ул. Мира, 52
Всего: упаковка (1)
50,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Закрыто
Днепр, просп. Героев, 22
Всего: упаковка (1)
50,27 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 8
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
46,42
Экономия: -2,42 грн
44,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 5
Всего: раствор для инъекций (8)
43,71 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
Всего: упаковка (3)
43,70 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: ампула (8)
49,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), ампула (9)
45,65
Экономия: -1,33 грн
44,32 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн