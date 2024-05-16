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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл в коробке, №10 - Харьков (30298) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
43,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
51,50
Экономия: -9,44 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (4)
51,14
Экономия: -9,08 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: раствор для инъекций (6)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 63-Д
Всего: упаковка (5)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: раствор для инъекций (8)
47,78
Экономия: -2,78 грн
45,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
45,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Донецкий, 18
Всего: упаковка (1)
49,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Данилевского, 17
Всего: раствор для инъекций (8)
49,00 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 46
Всего: упаковка (10)
49,00 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 197
Всего: упаковка (2)
49,00 грн
В других городах:
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Дергачи, ул. Вокзальная, 72
Всего: раствор для инъекций (6)
51,54
Экономия: -9,48 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 2-Б
Всего: упаковка (2)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
51,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Шиндлера, 91
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: раствор для инъекций (5)
48,80
Экономия: -6,74 грн
42,06 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (2)
51,14
Экономия: -9,08 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (4)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (1)
51,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 66-В
Всего: упаковка (1)
51,55
Экономия: -9,49 грн
42,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (2)
51,82 грн