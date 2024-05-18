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Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл 200 доз, №1 - Запорожье (30118) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
402,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
451,89
Экономия: -56,77 грн
395,12 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
419,95
Экономия: -22,95 грн
397,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
399,96 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
453,99
Экономия: -69,03 грн
384,96 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
439,00
Экономия: -57,00 грн
382,00 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
391,17 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
402,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (11)
428,99
Экономия: -44,03 грн
384,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
403,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
454,97
Экономия: -53,76 грн
401,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
366,74 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
402,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
402,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
409,22
Экономия: -31,80 грн
377,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3)
429,20
Экономия: -46,80 грн
382,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (217)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
402,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
446,13
Экономия: -63,86 грн
382,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
417,16
Экономия: -21,26 грн
395,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
449,83
Экономия: -67,56 грн
382,27 грн