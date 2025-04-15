Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,92
Экономия при брони: -1,51 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Запорожская, 6
3.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
3.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Элитфарм
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
4.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Экономная аптека
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Народная аптека
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний