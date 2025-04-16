Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Аптека
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
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75.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
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Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
31,98
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека tas
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Бажаемо здоровья
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний