Киев
Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)

Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 10 аптеках в Николаев
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
17,60 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
31,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
30,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 158-А
4.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 41
4.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 47
4.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
30,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Мира, 1/1
4.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Богоявленский, 312
7.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/3
8.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, просп. Героев Украины, 77/1
8.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Богоявленский, 340
9.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
16,10 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 17:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 49/1
4.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека
Открыто
Закроется в 18:00
Николаев, ул. Веселиновская, 10
6.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
В городах рядом
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, ул. Химиков, 27-Г
75.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
30,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 19:00
Вознесенск, ул. Центральная, 9
85.0 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
17,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Палия Семена, 120
97.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
31,98
Экономия при брони: -1,13 грн
30,85 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 47
107.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
27,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
108.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,10
Экономия при брони: -0,50 грн
28,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
108.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
17,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
28,50 грн
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