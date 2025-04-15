Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 325 аптеках в Львов
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Дубляны, ул. Коцюбинского, 6
8.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
32,27
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Сокальская, 5/1
63.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
31,98
Экономия при брони: -1,13 грн
Подорожник
Шептицкий, ул. Ивасюка Владимира, 20
64.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
65.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Торговица, 3-А
65.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
32,09
Экономия при брони: -1,24 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Стрый, ул. Торговица, 1/10
65.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
79.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Броды, ул. Набережная, 79
86.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
29,10
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Турка, пл. Рынок, 20
104.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
33,11
Экономия при брони: -2,26 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
111.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
113.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
113.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
113.5 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Городская семейная аптека
Закрыто
Открывается через 42 мин
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
113.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Криховцы, ул. Слободская, 2
113.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 12
114.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65
114.4 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний