Амитриптилина гидрохлорид (Amitriptyline hydrochloride)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
31,99
Экономия при брони: -1,14 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Подорожник
Чернигов, ул. Шевченко, 51
1.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
32,50
Экономия при брони: -1,65 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
Здоровье Группа компаний
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Фармсвит здоровья
Чернигов, просп. Мира, 44
0.3 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний
Свит здоровья зжс
Чернигов, ул. Шевченко, 114
3.6 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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30,31
Экономия при брони: -1,90 грн
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
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Мед-сервис
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-А
116.2 км
Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №25
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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер №50
Здоровье Группа компаний