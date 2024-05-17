Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОАНАЛЕПТИКИАНТИДЕПРЕССАНТЫНеселективные ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминовАмитриптилинАмитриптилина гидрохлоридЦены в аптеках

Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №25 - Запорожье (54808) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
23,02 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
24,28 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
24,16 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
16,89 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (7)
16,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (3)
24,90 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
23,02 грн
Экономная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
21,32 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (4)
21,24 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
24,95
Экономия: -0,95 грн
24,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (5)
23,02 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (1)
24,95
Экономия: -0,95 грн
24,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
23,01 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (6)
23,02 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (1)
24,96
Экономия: -0,96 грн
24,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (8)
21,20 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
24,95
Экономия: -0,95 грн
24,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
Всего: упаковка (3)
23,03 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
16,90 грн