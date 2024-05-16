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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №25 - Львов (54808) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
23,01 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (1)
23,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
16,23
Экономия: -0,02 грн
16,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 84-А
Всего: упаковка (1)
21,24 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
22,23
Экономия: -0,24 грн
21,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
Всего: упаковка (1)
23,37 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 56 мин
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (2)
24,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
Всего: упаковка (10)
25,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
Всего: упаковка (3)
24,98
Экономия: -1,61 грн
23,37 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (6)
23,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
Всего: упаковка (3)
23,70 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (5)
23,02 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Броды, ул. Золотая, 24
Всего: упаковка (1)
21,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
Всего: упаковка (1)
22,14
Экономия: -0,05 грн
22,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
Всего: упаковка (2)
23,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Всего: упаковка (1)
24,19 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Всего: упаковка (2)
23,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Всего: упаковка (1)
23,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: упаковка (2)
22,30 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
23,02 грн