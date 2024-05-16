Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №25 - Львов (54808) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
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Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Подорожник
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Львов, ул. Владимира Великого, 61
Здорова родина
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Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
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Мед-сервис
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Львов, ул. Пасечная, 84-А
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Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Подорожник
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Ходоров, ул. Грушевского Михаила, 56
Семейная аптека
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Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
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Стрый, ул. Коссака, 5
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Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 7/1
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Дрогобыч, пл. Рынок, 27
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Сокаль, ул. Тартаковская, 2
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Бережаны, ул. Русская, 7
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Броды, ул. Золотая, 24
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Старый Самбор, ул. Галицкого Льва, 1-С
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Почаев, пл. Шевченко Тараса, 3-Г
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Ивано-Франковск, ул. Троллейбусная, 1
Экономная аптека
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Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 28
Мед-сервис
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Ивано-Франковск, ул. Бельведерская, 35
Мед-сервис
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Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Городская семейная аптека
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Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9