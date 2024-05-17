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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №50 - Запорожье (179809) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
28,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: таблетки (40)
28,53 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (2)
28,65 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
27,17 грн
Экономная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
Всего: упаковка (5)
27,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
Всего: упаковка (3)
27,16 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: таблетки (40)
25,15 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
Всего: упаковка (1)
27,17 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (4)
27,17 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (2)
26,35
Экономия: -2,85 грн
23,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Зестафонская, 22
Всего: упаковка (2)
27,16 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
31,00
Экономия: -7,00 грн
24,00 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Марганец, ул. Киевская, 147
Всего: упаковка (4)
29,98 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Новониколаевка, ул. Украинская, 14
Всего: упаковка (3)
29,44
Экономия: -5,44 грн
24,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Днепр, ул. 20-летия Победы, 29
Всего: упаковка (2)
26,07 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (4)
27,17 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (9)
28,55 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Княжеская, 83-В
Всего: упаковка (1)
28,53 грн