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Амитриптилина гидрохлорид таблетки 25 мг блистер, №50 - Львов (179809) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (2)
29,40 грн
В других городах:
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Русская, 7
Всего: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-А
Всего: упаковка (1)
24,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 10
Всего: таблетки (40)
28,53 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
28,55 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: таблетки (20)
27,17 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 24
Всего: упаковка (2)
28,13
Экономия: -1,54 грн
26,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 11
Всего: упаковка (3)
28,03
Экономия: -1,44 грн
26,59 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: упаковка (5)
29,49
Экономия: -2,90 грн
26,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Клиническая, 4-А
Всего: упаковка (1)
28,03
Экономия: -1,44 грн
26,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Симоненко Василия, 2-А
Всего: упаковка (2)
28,13
Экономия: -1,54 грн
26,59 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременец, ул. Шевченко Тараса, 63
Всего: таблетки (40)
29,47
Экономия: -2,88 грн
26,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Сурмичи, 101
Всего: упаковка (1)
27,15 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Чортков, ул. Бандеры Степана, 11
Всего: упаковка (7)
28,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковель, бульв. Леси Украинки, 11
Всего: таблетки (30)
27,16 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: упаковка (2)
29,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, пл. Шевченко, 2
Всего: таблетки (10)
27,17
Экономия: -0,58 грн
26,59 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Вильде, 2
Всего: упаковка (4)
27,17 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Волошина Августина, 12/16
Всего: упаковка (5)
28,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Легоцкого, 80
Всего: упаковка (5)
28,55 грн