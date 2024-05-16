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L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таблетки 75 мкг блистер, №50 - Львов (221363) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 290 аптеках
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
114,20 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
130,81
Экономия: -16,74 грн
114,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
111,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
129,63
Экономия: -13,29 грн
116,34 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
111,92 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
120,50
Экономия: -5,50 грн
115,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
125,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
112,62 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
120,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
134,60
Экономия: -18,20 грн
116,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: таблетки (25)
114,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
125,50
Экономия: -10,50 грн
115,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
125,50
Экономия: -10,50 грн
115,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
122,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (4), блистер (1)
134,60
Экономия: -18,20 грн
116,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
136,43
Экономия: -20,05 грн
116,38 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
114,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
118,50
Экономия: -3,50 грн
115,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
130,50
Экономия: -15,50 грн
115,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
114,20 грн