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L-Тироксин 75 Берлин-Хеми таблетки 75 мкг блистер, №50 - Киев (221363) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1134 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
127,50
Экономия: -12,70 грн
114,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
134,60
Экономия: -18,20 грн
116,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
134,30
Экономия: -17,90 грн
116,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
129,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
128,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
111,91 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (43), блистер (1)
128,74 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
134,30
Экономия: -17,90 грн
116,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
129,50
Экономия: -14,70 грн
114,80 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
144,23
Экономия: -16,83 грн
127,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
127,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
123,20 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
128,63
Экономия: -4,67 грн
123,96 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (2)
134,30
Экономия: -17,90 грн
116,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
129,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: блистер (1)
131,40
Экономия: -15,00 грн
116,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
135,70
Экономия: -19,30 грн
116,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1)
140,87
Экономия: -23,32 грн
117,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (5)
128,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
134,00
Экономия: -17,60 грн
116,40 грн