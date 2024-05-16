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L-Тироксин 125 Берлин-Хеми таблетки 125 мкг блистер, №50 - Киев (221360) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1074 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
147,99
Экономия: -15,34 грн
132,65 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (3)
155,80
Экономия: -21,70 грн
134,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
143,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20), блистер (1)
148,82 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
129,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
149,86 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
155,20
Экономия: -21,10 грн
134,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (8)
148,99
Экономия: -16,34 грн
132,65 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
163,74
Экономия: -17,52 грн
146,22 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
130,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
145,08 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
147,34 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
169,89
Экономия: -19,81 грн
150,08 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
155,20
Экономия: -21,10 грн
134,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
156,10
Экономия: -22,00 грн
134,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
149,00
Экономия: -14,90 грн
134,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
154,50
Экономия: -20,40 грн
134,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 18 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), блистер (1)
161,91
Экономия: -27,92 грн
133,99 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6), блистер (1)
149,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 48 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
155,20
Экономия: -21,10 грн
134,10 грн