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L-Тироксин 125 Берлин-Хеми таблетки 125 мкг блистер, №50 - Днепр (Днепропетровск) (221360) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7), блистер (1)
155,46
Экономия: -17,85 грн
137,61 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3), блистер (1)
153,73
Экономия: -16,12 грн
137,61 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
145,40
Экономия: -12,80 грн
132,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (1)
155,90
Экономия: -22,40 грн
133,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
155,09
Экономия: -20,37 грн
134,72 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
152,70
Экономия: -20,10 грн
132,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (1)
148,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -9,34 грн
132,65 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4)
149,85
Экономия: -13,65 грн
136,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (25)
136,97 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
153,28
Экономия: -21,14 грн
132,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
159,43
Экономия: -24,55 грн
134,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
139,99
Экономия: -7,34 грн
132,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), блистер (1)
159,28
Экономия: -23,35 грн
135,93 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
129,13 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
145,40
Экономия: -12,80 грн
132,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (4), блистер (1)
155,93
Экономия: -25,19 грн
130,74 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки (25)
155,49
Экономия: -15,97 грн
139,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (4), блистер (1)
148,59
Экономия: -18,75 грн
129,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
151,30
Экономия: -17,25 грн
134,05 грн