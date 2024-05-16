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L-Тироксин 100 Берлин-Хеми таблетки 100 мкг блистер, №50 - Киев (19399) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1151 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
135,99
Экономия: -13,55 грн
122,44 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (5)
143,60
Экономия: -19,10 грн
124,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: блистер (1)
143,10
Экономия: -18,60 грн
124,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
144,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
137,97 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
119,44 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (15)
138,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1)
143,90
Экономия: -19,40 грн
124,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (13)
137,99
Экономия: -15,55 грн
122,44 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
150,88
Экономия: -12,62 грн
138,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
119,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
133,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (8)
133,14 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
156,81
Экономия: -18,29 грн
138,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), блистер (1)
142,90
Экономия: -18,40 грн
124,50 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
129,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3)
149,28
Экономия: -26,44 грн
122,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), блистер (1)
144,02 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: блистер (1)
138,90
Экономия: -14,40 грн
124,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (6)
137,34 грн