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L-Тироксин 50 Берлин-Хеми таблетки 50 мкг блистер, №50 - Львов (19398) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 299 аптеках
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
128,66
Экономия: -11,80 грн
116,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
107,57 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
124,70
Экономия: -1,17 грн
123,53 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (1)
123,56
Экономия: -11,52 грн
112,04 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
106,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
116,99
Экономия: -7,10 грн
109,89 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
121,73 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
108,10 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
123,89 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
133,50
Экономия: -22,10 грн
111,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (2)
109,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
121,99
Экономия: -12,10 грн
109,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
122,50
Экономия: -12,61 грн
109,89 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
109,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), блистер (1)
119,68
Экономия: -8,46 грн
111,22 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
133,40
Экономия: -22,00 грн
111,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
130,13
Экономия: -18,28 грн
111,85 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
113,50
Экономия: -3,61 грн
109,89 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
109,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
120,99
Экономия: -11,10 грн
109,89 грн