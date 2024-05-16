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L-Тироксин 50 Берлин-Хеми таблетки 50 мкг блистер, №50 - Киев (19398) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1142 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
124,50
Экономия: -14,80 грн
109,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
128,90
Экономия: -17,50 грн
111,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), блистер (1)
133,10
Экономия: -21,70 грн
111,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
122,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
118,64 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (2)
106,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (24)
122,15 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (3)
133,70
Экономия: -22,30 грн
111,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (5)
125,99
Экономия: -16,29 грн
109,70 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (3)
139,12
Экономия: -16,23 грн
122,89 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
106,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
119,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (6)
118,59 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
141,02
Экономия: -16,45 грн
124,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
133,00
Экономия: -21,60 грн
111,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (5)
130,20
Экономия: -18,80 грн
111,40 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
124,51 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
128,90
Экономия: -17,50 грн
111,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2), блистер (1)
128,90
Экономия: -17,50 грн
111,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (4), блистер (1)
134,57
Экономия: -22,82 грн
111,75 грн