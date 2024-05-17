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L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таблетки 150 мкг блистер, №50 - Одесса (129163) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
149,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
146,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3)
154,29
Экономия: -6,59 грн
147,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
172,40 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: таблетки (25)
164,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
149,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
174,37
Экономия: -28,98 грн
145,39 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
171,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
146,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
159,33
Экономия: -13,13 грн
146,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
160,50
Экономия: -17,37 грн
143,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
158,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
147,50 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (88)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
151,90 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
159,83
Экономия: -14,41 грн
145,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
170,35
Экономия: -27,00 грн
143,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (3)
155,99
Экономия: -12,86 грн
143,13 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
170,04
Экономия: -21,80 грн
148,24 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: упаковка (3)
151,20 грн