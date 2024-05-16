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L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таблетки 150 мкг блистер, №50 - Львов (129163) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (93)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
151,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
140,28 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
154,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
161,04
Экономия: -16,16 грн
144,88 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
151,50
Экономия: -8,37 грн
143,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
156,15 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
137,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
157,99
Экономия: -14,86 грн
143,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
159,50
Экономия: -16,37 грн
143,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
157,53
Экономия: -15,54 грн
141,99 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), блистер (1)
166,80
Экономия: -22,50 грн
144,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
167,97
Экономия: -25,81 грн
142,16 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (5)
146,50
Экономия: -3,37 грн
143,13 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
153,86
Экономия: -10,73 грн
143,13 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
142,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
157,50
Экономия: -14,37 грн
143,13 грн