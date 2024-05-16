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L-Тироксин 150 Берлин-Хеми таблетки 150 мкг блистер, №50 - Киев (129163) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1054 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -15,82 грн
142,68 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
163,60
Экономия: -19,30 грн
144,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
159,94 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
159,98 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
138,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (6)
159,04 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
167,20
Экономия: -22,90 грн
144,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
158,50
Экономия: -15,82 грн
142,68 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
176,31
Экономия: -20,56 грн
155,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
139,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1)
158,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
156,12 грн
Фармация
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
167,60
Экономия: -19,55 грн
148,05 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), блистер (1)
168,60
Экономия: -24,30 грн
144,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
164,30
Экономия: -20,00 грн
144,30 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
153,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1)
164,40
Экономия: -20,10 грн
144,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 19 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2), блистер (1)
174,52
Экономия: -29,55 грн
144,97 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3), блистер (1)
159,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 49 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
166,10
Экономия: -21,80 грн
144,30 грн