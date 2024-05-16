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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Львов (65967) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
74,81
Экономия: -9,43 грн
65,38 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор для инъекций (5)
65,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2), ампула (2)
67,01
Экономия: -10,49 грн
56,52 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
57,96 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
69,99
Экономия: -9,90 грн
60,09 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
68,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
74,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -20,41 грн
60,09 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: раствор для инъекций (3)
54,03
Экономия: -2,65 грн
51,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), ампула (5)
70,42
Экономия: -17,52 грн
52,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
74,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
67,50
Экономия: -7,41 грн
60,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
86,50
Экономия: -26,41 грн
60,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
76,99
Экономия: -16,90 грн
60,09 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
74,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
91,50
Экономия: -31,41 грн
60,09 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (3)
53,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (7)
74,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (2)
65,50
Экономия: -5,41 грн
60,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
77,50
Экономия: -17,41 грн
60,09 грн