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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (41129) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 181 аптеке
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: раствор для инъекций (3)
80,00
Экономия: -22,00 грн
58,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), ампула (1)
65,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), ампула (8)
83,02
Экономия: -25,16 грн
57,86 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (6)
77,22
Экономия: -19,39 грн
57,83 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (8)
70,55 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -17,60 грн
67,90 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
80,00
Экономия: -22,00 грн
58,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
69,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -22,00 грн
58,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -13,60 грн
67,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (8)
65,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
80,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для инъекций (3)
61,09 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
80,00
Экономия: -22,00 грн
58,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (9)
79,37
Экономия: -21,53 грн
57,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
76,88
Экономия: -19,04 грн
57,84 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (4)
90,00
Экономия: -29,00 грн
61,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), ампула (8)
71,65
Экономия: -13,77 грн
57,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), ампула (3)
67,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: ампула (2)
67,60 грн