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Аскорбиновая кислота-Дарница раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Одесса (41129) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (6)
60,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: раствор для инъекций (8)
75,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (3)
80,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), ампула (7)
73,14
Экономия: -3,62 грн
69,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
82,90 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: раствор для инъекций (9)
70,48 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (1)
78,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: раствор для инъекций (4)
78,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
87,60 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: раствор для инъекций (7)
72,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
82,98
Экономия: -23,16 грн
59,82 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
80,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
60,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3)
75,53
Экономия: -15,71 грн
59,82 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
90,50
Экономия: -22,60 грн
67,90 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
78,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (4), ампула (7)
60,00 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (2)
84,54
Экономия: -10,65 грн
73,89 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
74,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (9), ампула (9)
79,95
Экономия: -16,78 грн
63,17 грн