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Адаптол® таблетки 500 мг, №20 - Одесса (72500) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 334 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: таблетки (1)
482,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (2)
684,70
Экономия: -209,10 грн
475,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
545,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
557,25
Экономия: -77,48 грн
479,77 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (3)
523,70 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
522,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (2)
514,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
550,40 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (3)
568,29
Экономия: -88,45 грн
479,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
492,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (2)
575,43
Экономия: -90,82 грн
484,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
564,99
Экономия: -89,33 грн
475,66 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
514,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
525,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
493,20 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
536,63
Экономия: -55,44 грн
481,19 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
568,88
Экономия: -88,52 грн
480,36 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
471,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (5), таблетки (1)
576,73
Экономия: -93,61 грн
483,12 грн