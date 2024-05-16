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Адаптол® таблетки 500 мг, №20 - Львов (72500) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 316 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
561,84
Экономия: -58,04 грн
503,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
494,40 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 56 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
513,77
Экономия: -2,96 грн
510,81 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
566,50
Экономия: -94,97 грн
471,53 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
466,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
536,33
Экономия: -60,67 грн
475,66 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
533,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
485,00 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
541,41 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (2)
684,70
Экономия: -209,10 грн
475,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
471,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (10)
577,99
Экономия: -102,33 грн
475,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (4)
562,99
Экономия: -87,33 грн
475,66 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: таблетки (10)
471,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4), таблетки (1)
568,94
Экономия: -87,64 грн
481,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (7)
684,70
Экономия: -209,10 грн
475,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
568,67
Экономия: -88,72 грн
479,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
471,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
536,33
Экономия: -60,67 грн
475,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
586,99
Экономия: -111,33 грн
475,66 грн