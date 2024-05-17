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Адаптол® капсулы 300 мг блистер, №20 - Одесса (196572) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 328 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
348,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: капсулы (10)
378,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2), блистер (1)
400,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2), блистер (1)
392,22
Экономия: -42,01 грн
350,21 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
377,70 грн
Мелисса
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
Всего: упаковка (2)
366,00 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (4)
384,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
399,99
Экономия: -57,25 грн
342,74 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
352,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (4)
348,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), блистер (1)
423,14
Экономия: -81,67 грн
341,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
413,99
Экономия: -79,24 грн
334,75 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
364,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
340,40 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
390,10
Экономия: -41,76 грн
348,34 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
400,41
Экономия: -57,14 грн
343,27 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: капсулы (10)
322,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 54 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4)
371,29
Экономия: -26,92 грн
344,37 грн