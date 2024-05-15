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Адаптол® капсулы 300 мг блистер, №20 - Харьков (196572) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 397 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
359,18 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
348,00 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (3)
419,67
Экономия: -79,09 грн
340,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (3), блистер (1)
359,58 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
351,58 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (2)
358,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
413,57
Экономия: -38,61 грн
374,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
351,62 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
362,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (5), блистер (1)
359,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
452,10
Экономия: -117,40 грн
334,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
352,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
442,60
Экономия: -104,40 грн
338,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
375,30
Экономия: -40,51 грн
334,79 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 51 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: блистер (1)
351,46 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
360,84 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
332,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (8)
416,10
Экономия: -71,73 грн
344,37 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (1)
359,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: блистер (1)
367,30 грн