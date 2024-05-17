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Бесалол таблетки блистер, №6 - Львов (29391) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
35,47 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
40,26
Экономия: -1,81 грн
38,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (2)
39,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (5)
32,37 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
54,20
Экономия: -18,01 грн
36,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
48,72
Экономия: -12,53 грн
36,19 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
39,86
Экономия: -1,96 грн
37,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
42,83
Экономия: -3,81 грн
39,02 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
40,82
Экономия: -4,63 грн
36,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
56,52
Экономия: -20,33 грн
36,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
47,52
Экономия: -11,33 грн
36,19 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
32,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
44,30
Экономия: -8,11 грн
36,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
40,49
Экономия: -1,49 грн
39,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
39,90
Экономия: -2,00 грн
37,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается через 50 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
37,64 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
34,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (4)
32,25 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (6)
51,93
Экономия: -15,74 грн
36,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
48,80
Экономия: -12,61 грн
36,19 грн