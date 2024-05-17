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Амоксиклав® 2s порошок для оральной суспензии 400 мг/5 мл + 57 мг/5 мл флакон 70 мл, №1 - Одесса (326498) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
235,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (2)
246,17
Экономия: -10,06 грн
236,11 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
244,53
Экономия: -11,73 грн
232,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (2)
235,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
256,33
Экономия: -22,94 грн
233,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (3)
221,70 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
240,80 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
240,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 55 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
269,70
Экономия: -36,31 грн
233,39 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
240,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
240,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
220,73 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
235,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
240,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
240,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
235,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
234,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (190)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
240,80 грн