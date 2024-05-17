Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Одесса (104482) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
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Побугское, ул. Первомайская, 31-В
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Ольшанка, ул. Мира, 36
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Помошная, ул. Победы, 66
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Помошная, пл. Базарная, 1
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Бобринец, ул. Независимости, 109
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Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
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Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
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Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
Подорожник
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Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (19)
Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (19)
Закрыто Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
Аптека шар@
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Кривой Рог, ул. Горняков, 36
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Наличие на 2024-05-18 - 18:00