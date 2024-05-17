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Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Одесса (104482) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
238,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Побугское, ул. Первомайская, 31-В
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшанка, ул. Мира, 36
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 66
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Помошная, пл. Базарная, 1
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 09:00
Бобринец, ул. Независимости, 109
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Новоукраинка, пер. Больничный, 1-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Соборная, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоукраинка, ул. Вороного Николая, 22-А
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 102-Г
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Добровеличковка, ул. Центральная, 111
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Компанеевка, ул. Вишневая, 11-В
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
252,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
252,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается через 55 мин
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Победы, 35
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
252,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-18 - 19:00
252,30 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: упаковка (21)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
252,30 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-18 - 18:00
252,30 грн