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Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Харьков (104482) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Славы, 3
Всего: упаковка (1)
226,82 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (192)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
252,30 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
227,73 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Бочарника Дмитрия, 12-Д
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,30 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26/7
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 5
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 27-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 41
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Терновка, ул. Харьковская, 26-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 45-Д
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 70/1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Соборная, 97-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Шевченко, 128
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Центральная, 59
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 13:00
252,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
252,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Независимости, 164
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 127-Г/1
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
252,30 грн