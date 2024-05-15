Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Днепр (Днепропетровск) (104482) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найденоВ других городах:
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Краснополье, ул. Победы, 17
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Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
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Варва, ул. Мира, 48-В
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
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Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
Аптека низких цен
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Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
Аптека копейка
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Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
Бажаемо здоровья
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Прилуки, ул. Киевская, 196/1-А
Бажаемо здоровья
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Прилуки, ул. Вокзальная, 44
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Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
Подорожник
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Прилуки, ул. Киевская, 307
Наличие на 2024-05-16 - 20:00