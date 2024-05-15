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Амоксиклав® порошок для оральной суспензии 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготовления 100 мл суспензии, №1 - Днепр (Днепропетровск) (104482) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Марганец, ул. Лермонтова, 29
Всего: упаковка (1)
245,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: упаковка (1)
236,26
Экономия: -13,65 грн
222,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (1)
230,10
Экономия: -7,57 грн
222,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:30
Никополь, просп. Трубников, 7-А
Всего: упаковка (1)
236,14
Экономия: -13,60 грн
222,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 17:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
Всего: упаковка (1)
245,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 18:00
Никополь, ул. Усова, 47/1
Всего: упаковка (1)
233,80
Экономия: -14,16 грн
219,64 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 28
Всего: упаковка (1)
245,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (1)
228,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 18:00
Селидово, ул. Независимости, 37
Всего: упаковка (1)
227,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Славы, 3
Всего: упаковка (1)
226,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
227,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 17:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 23
Всего: упаковка (1)
245,39 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Варва, ул. Мира, 48-В
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
252,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 12:00
252,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
252,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
252,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Киевская, 196/1-А
Всего: упаковка (1)
233,57 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 44
Всего: упаковка (1)
233,57 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Прилуки, ул. Константиновская, 120-А
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 19:00
252,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 20:00
252,30 грн