Карбамазепин-Дарница (Carbamazepin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
120,60
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,07
Экономия при брони: -17,55 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
52,69
Экономия при брони: -2,39 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
136,48
Экономия при брони: -6,76 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
124,30
Экономия при брони: -14,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,45
Экономия при брони: -8,95 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,80
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,90
Экономия при брони: -1,73 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
139,25
Экономия при брони: -4,66 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
48,40
Экономия при брони: -2,54 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
135,18
Экономия при брони: -17,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,61
Экономия при брони: -12,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
47,94
Экономия при брони: -4,99 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
137,20
Экономия при брони: -29,43 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
128,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
138,71
Экономия при брони: -8,46 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
54,75
Экономия при брони: -6,92 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
133,25
Экономия при брони: -25,44 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №20
Дарница
45,64
Экономия при брони: -2,31 грн
Карбамазепин-Дарница таблетки 200 мг контурная ячейковая упаковка №50
Дарница
130,57
Экономия при брони: -22,21 грн